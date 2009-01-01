Лера Кудрявцева показала фигуру в купальнике

Подписчики сравнили телеведущею с куклой Барби.
Фото Кудрявцева публикует у себя на странице в Instagram.
В отпуске 45-летняя телеведущая загорает и гуляет вдоль Атлантического океана.
На одном из фото красотка позирует в ярком бикини и демонстрирует подтянутую фигуру. Подписчики сравнили Кудрявцеву с куклой Барби.
"Кукла Барби, просто красотка, фигурка — бомба", "Куколка Барби", "Просто Барби!", "на Барби очень похожи", "Как всегда красивая", "Куколка", "Дадите фору всем молодым", "Вы просто сногсшибательная", — прокомментировали пользователи.
Напомним, Наталка Карпа показала фигуру на отдыхе на Шри-Ланке.