Лера Кудрявцева показала фигуру в купальнике

Подписчики сравнили телеведущею с куклой Барби.

Лера Кудрявцева Instagram

Телеведущая Лера Кудрявцева делится снимками с отдыха в Майами.

Фото Кудрявцева публикует у себя на странице в Instagram.

В отпуске 45-летняя телеведущая загорает и гуляет вдоль Атлантического океана.

На одном из фото красотка позирует в ярком бикини и демонстрирует подтянутую фигуру. Подписчики сравнили Кудрявцеву с куклой Барби.

Instagram

"Кукла Барби, просто красотка, фигурка — бомба", "Куколка Барби", "Просто Барби!", "на Барби очень похожи", "Как всегда красивая", "Куколка", "Дадите фору всем молодым", "Вы просто сногсшибательная", — прокомментировали пользователи.

Напомним, Наталка Карпа показала фигуру на отдыхе на Шри-Ланке.