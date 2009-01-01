Линдси Лохан запускает линию ювелирных украшений

В 2011 году Лохан уже пыталась открыть ювелирный бизнес совместно с известным ювелиром Паскалем Муавадом.

Линдси Лохан Instagram

Вчера западные СМИ сообщили, что 30-летняя Линдси Лохан работает над своей линией ювелирных украшений.

Об этом пишет Сплетник.

Оказывается, что намекала об этом скандальная знаменитость еще в Каннах, где она посетила благотворительный гала-ужин amfAR на Лазурном берегу Франции.

Тогда на своей странице в Instagram Линдси опубликовала фотографию с яхты и добавила к снимку хештег "ювелирные изделия Лохан" (LohanJewelry), однако общественность никак не отреагировала на слова знаменитости, а зря. Изданию Page Six удалось раздобыть некоторую информацию по этому поводу: журналисты опубликовали подтверждение официального представителя Линдси.

"Кое-что действительно готовится", — загадочно сказал источник.

В 2011 году Лохан уже пыталась открыть ювелирный бизнес совместно с известным ювелиром Паскалем Муавадом, однако из этого ничего не вышло. Получится ли в этот раз, надеемся, узнаем совсем скоро.

Кроме этого актриса занята сериалом о жизни трех российских олигархов, в котором она планирует выступить режиссером и сыграть одну из главных ролей. Как предположили многие пользователи сети, эта идея Лохан пришла после скандального романа с русским миллионером Егором Тарабасовым.

Напомним, Линдси Лохан застукали в мусульманском купальнике.