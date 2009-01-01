Loboda стала ведущей российской музыкальной премии

Премия состоится 27 мая.

Светлана Лобода Instagram

Певица Светлана Лобода решила окончательно осесть в России.

Loboda сообщила, что стала ведущей премии российского музыкального телеканал RU TV.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"27 го мая мы с моим другом arthurpirozhkov будем вести премию ru_tv", — написала Светлана.

Премия состоится 27 мая. При этом исполнительница также посещает и другие российские телеканалы. Ранее Loboda побывала в программе Onlinechat от телеканала МУЗ ТВ.

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Напомним, Порошенко просят лишить Лободу звания Заслуженной артистки и гражданства Украины.