Loboda стала ведущей российской музыкальной премии

Премия состоится 27 мая.
Loboda сообщила, что стала ведущей премии российского музыкального телеканал RU TV.
Об этом она написала на своей странице в Instagram.
"27 го мая мы с моим другом arthurpirozhkov будем вести премию ru_tv", — написала Светлана.
Премия состоится 27 мая. При этом исполнительница также посещает и другие российские телеканалы. Ранее Loboda побывала в программе Onlinechat от телеканала МУЗ ТВ.
Напомним, Порошенко просят лишить Лободу звания Заслуженной артистки и гражданства Украины.