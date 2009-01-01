Макс Барских признался, что плохо знает своего отца

Номер на песню "Февраль", которой артист посвятил своему отцу.

Макс Барских, Instagram Макса Барских

27 октября Макс Барских отыграл свой первый концерт во Дворце спорта.

Шоу, которое стало самым масштабным за всю карьеру певца, прошло с аншлагом, пишет Сегодня.

Самым трогательным моментом для 10-тысячной публики стал номер на песню "Февраль", которой артист посвятил своему отцу. Со сцены Макс Барских признался, что не достаточно хорошо знает своего отца, но они оба стараются исправить ситуацию и стать ближе.

"Я давно веду с ним беззвучный диалог. Мы все еще не знаем друг друга, но есть надежда, что после февраля наступит март…", — заявил Макс со сцены.

Главной особенностью шоу стала сцена в виде гигантского черепа 9 метров в высоту и весом 3 тонны. Мощность звукового оборудования составила 160 киловатт (рекорд среди всех концертов, проводившихся в Украине).

Режиссером-постановщиком концерта выступил продюсер артиста Алан Бадоев.

Напомним, ранее Макс Барских показал своих родителей.