Макс Барских признался, что плохо знает своего отца

Номер на песню "Февраль", которой артист посвятил своему отцу.
Шоу, которое стало самым масштабным за всю карьеру певца, прошло с аншлагом, пишет Сегодня.
Самым трогательным моментом для 10-тысячной публики стал номер на песню "Февраль", которой артист посвятил своему отцу. Со сцены Макс Барских признался, что не достаточно хорошо знает своего отца, но они оба стараются исправить ситуацию и стать ближе.
"Я давно веду с ним беззвучный диалог. Мы все еще не знаем друг друга, но есть надежда, что после февраля наступит март…", — заявил Макс со сцены.
Главной особенностью шоу стала сцена в виде гигантского черепа 9 метров в высоту и весом 3 тонны. Мощность звукового оборудования составила 160 киловатт (рекорд среди всех концертов, проводившихся в Украине).
Режиссером-постановщиком концерта выступил продюсер артиста Алан Бадоев.