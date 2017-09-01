Меган Маркл раскрыла карты: впервые рассказала о романе с принцем Гарри

Асктриса говорит, что обрушившаяся на нее слава и нападки в Сети оказались непростыми для нее

Меган Маркл vanityfair.com

Американская актриса Меган Маркл дала откровенное интервью глянцевому журналу, в котором впервые поведала об отношениях с британским принцем Гарри.

Звезда сериала Форс-мажоры Меган Маркл украсила собой октябрьский номер журнала Vanity Fair, где публично подтвердила информацию о романе с представителем королевской семьи.

"Мы просто два человека, которые очень счастливы и влюблены друг в друга. Мы тайно встречались на протяжении шести месяцев до того момента, как наши отношения стали предметом обсуждений. Все это время я продолжала заниматься своей работой, и единственное, что изменилось — восприятие моей личности людьми. Во мне ничего не поменялось. Я остаюсь прежней Меган, я никогда не пыталась определять себя через отношения", — заявила Меган.

Маркл говорит, что обрушившаяся на нее слава и нападки в Сети оказались непростыми для нее, однако Гарри всегда ее поддерживал: "У такой популярности есть свои проблемы. Они приходят волнами: в какие-то дни есть, в какие-то — нет. Было удивительно, насколько быстро все поменялось. Но у меня есть большая поддержка, в том числе от моего бойфренда".

Порассуждала актриса и о будущем их пары: "Я уверена, настанет момент, когда мы выйдем из тени и расскажем о себе, представим какие-то истории, но сейчас, я надеюсь, люди поймут, что это наше время. Оно только для нас двоих. Именно это делает это время очень особенным. Мы счастливы. Я очень люблю великие истории любви", — сказала Меган.

Напомним, по информации СМИ, пинц Гарри уже сделал предложение Меган Маркл.

фото vanityfair.com