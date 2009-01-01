Мэрайя Кэри в объятиях любимого проводит время на отдыхе

В минувшие выходные они отправились в Долину Напа, что в Калифорнии

Мэрайя Кэри Instagram

О романе 47-летней певицы Мэрайи Кэри и ее 33-летнего бойфренда, танцора Брайана Танака, стало известно в декабре прошло года.

Правда, в апреле западные СМИ сообщили, что пара приняла решение расстаться.

Но не прошло и месяца, как влюбленные воссоединились. И Мэрайя, судя по всему, счастлива: певица регулярно делится с подписчиками в социальных сетях милыми селфи с Брайаном.

Мэрайя Кэри и Брайан Танака Instagram

Как рассказала звезда, в минувшие выходные они отправились в Долину Напа, что в Калифорнии, пишет Сплетник.

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Там им удалось посетить одну из самых знаменитых виноделен в округе и продегустировать несколько сортов вина. Именно там Кери и сделала несколько снимков на память, которые уже успели распространиться по сети.

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Фанаты, безусловно, обрадовались появлению новых совместных кадров влюбленных. Они выражают свое восхищение парой и желают знаменитостям больше никогда не разлучаться.

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Напомним, Мэрайя Кэри отпраздновала день рождения в объятиях 33-летнего любовника.