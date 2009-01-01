Мэрайя Кэри в объятиях любимого проводит время на отдыхе

В минувшие выходные они отправились в Долину Напа, что в Калифорнии
Правда, в апреле западные СМИ сообщили, что пара приняла решение расстаться.
Но не прошло и месяца, как влюбленные воссоединились. И Мэрайя, судя по всему, счастлива: певица регулярно делится с подписчиками в социальных сетях милыми селфи с Брайаном.
Как рассказала звезда, в минувшие выходные они отправились в Долину Напа, что в Калифорнии, пишет Сплетник.
Там им удалось посетить одну из самых знаменитых виноделен в округе и продегустировать несколько сортов вина. Именно там Кери и сделала несколько снимков на память, которые уже успели распространиться по сети.
Фанаты, безусловно, обрадовались появлению новых совместных кадров влюбленных. Они выражают свое восхищение парой и желают знаменитостям больше никогда не разлучаться.
Напомним, Мэрайя Кэри отпраздновала день рождения в объятиях 33-летнего любовника.