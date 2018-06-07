"Мерзко очень!": Лолита появилась на российской музыкальной премии в противоречивом образе

Артистка позировала в черном брючном костюме.

Лолита поделилась фото нового образа с музыкальной премии Фото: Хочу.ua

Российская певица Лолита Милявская , которой запретили въезд в Украину до 2020 года, вызвала у фанатов неоднозначную реакцию на ее наряд, который она выбрала для вручения российской премии "Муз-ТВ" в Москве.

На своей странице в Instagram певица поделилась видео сборов и фото уже с ковровой дорожки мероприятия.

На видео заметно, как Лолита готовится к премии – она сидит в салоне, где ей делают прическу. Артистка продемонстрировала, что на самом деле она частично состоит из нарощенных волос.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 7 Июн 2018 в 8:56 PDT

Поклонники также обратили внимание на то, что Лолита была все время в черных круглых очках. Певица объяснила это тем, что буквально перед мероприятием у нее лопнул сосуд в глазу. Ничего страшного, но этот косметический дефект тональным кремом не исправишь, поэтому пришлось выкручиваться.

К слову, на самой красной дорожке артистка появилась в черном брючном костюме, который дополнила фиолетовой сумкой из рыбьей чешуи с застежкой из серебра, и туфлями в тон.

Мнение фанатов разделилось по поводу образа артистки instagram.com/lolitamilyavskaya

Поклонники разделились на два лагеря: одним понравился образ певицы.

"Вы роскошная!", "Лола, ты мне здесь Шер напомнила", "Шикарная!", "Кстати, очень заметно постройнела", - расхваливали образ подписчики.

Другие же жестко раскритиковали Лолиту за выбор наряда.

"Штанцы необычные. Лишь бы выделиться. А по-моему - смешно...", "Мерзко очень!", "О Боже! Лола одетая! Редкость!", "Еб*нутая Лолита", - писали юзеры.

Ранее Лолита заговорила об уходе со сцены.

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