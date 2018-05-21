Лолита заговорила об уходе со сцены

Известная российская певица Лолита Милявская всерьез заговорила об уходе со сцены.

"Я бы хотела уйти на пенсию сейчас, потому что работать уже тяжело, возраст. Я тридцать лет мотаюсь по стране с гастролями. Поверьте, на заслуженном отдыхе мне скучно не будет", – заявила певица.

Все дело в состоянии ее связок. С каждым годом поддерживать голос на должном уровне ей становится все сложнее, призналась Лолита "Собеседнику".

Встречать пенсию звезда мечтает в Болгарию, где у нее есть жилье: "Мне хорошо в моей болгарской деревне: она не элитная, не пафосная. Это такое счастье, что не передать словами".

Ранее сообщалось, что Лолита намерена сдать в психбольницу скандального соседа из Болгарии. Певица уверяет, что мужчина написал на нее заявление в полицию.

Напомним, Лолита поделилась с подписчиками курьезной ситуацией, которая произошла с ней на российско-китайской границе. Сотрудник пограничной службы перепутал певицу с мужчиной.