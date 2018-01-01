Нацотбор на Евровидение-2018 стартует в эти выходные: букмекеры назвали фаворитов

В первом полуфинале Нацотбора выступят девять исполнителей.

10 февраля состоится первый полуфинал нацотбора на Евровидение-2018. Евровидение Украина/Facebook

В субботу 10 февраля состоится первый полуфинал национального отбора на Евровидение-2018.

Первый полуфинал начнется в 19:00, об этом сообщает пресс-служба UA: ПЕРВЫЙ. За право представлять Украину на Евровидении-2018 в первом полуфинале будут бороться девять участников:

1. CONSTANTINE с песней "Город"

2. Сергей Бабкин с песней "Сквозь твои глаза"

3. LAUD с песней "Waiting"

4. KAZKA с песней "Дива"

5. The Вйо с песней "Нґа-нґа"

6. KOZAK SYSTEM с песней "Mamai"

7. VILNA с песней "Forest song"

8. Pur: Pur с песней "Fire"

9. The Erised с песней "Heroes"

Из девяти исполнителей только три участника пройдут в финал. Определять, кто продолжить борьбу за право представлять Украину на "Евровидении-2018", будут по результатам голосования зрителей и оценок профессионального жюри.

Примечательно, что украинские букмекеры уже активно принимают ставки на возможных победителей.

По данным таблицы ставок букмекерской конторы Pari-Match, больше всего шансов попасть в финал отбора имеют СONSTANTIN, VILNA и группа The Erised.

Согласно таблице ставок букмекерской конторы Pari-Match шансы на попадание в финал Нацотбора на данный момент выглядят так:

1. СONSTANTIN – 2,55*

2. VILNA – 2,85

3. The Erised – 3,50

4. Сергей Бабкин – 5

5. LAUD – 7,50

6. KAZKA – 13

7. Pur:Pur – 17

8. Kozak System – 26

9. The ВЙО – 51

*Коэффициенты показывают, сколько можно выиграть, поставив 1 у.е. на того или иного исполнителя.

Напомним, полуфиналы национального отбора запланированы на 10 и 17 февраля, финал - 24 февраля. Транслировать прямые эфиры будут телеканалы UA: ПЕРВЫЙ и СТБ.

Ранее стало известно, кто соревнуется за право представлять Украину на Евровидении-2018.