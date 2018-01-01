Настя Каменских рассказала правду о пластических операциях

Я еще молодая, но уже опытная, заявила Настя Каменских.

Каменских рассказала о пластических операциях kamenskux/instagram

Популярная украинская певица Настя Каменских , которая теперь выступает под псевдонимом NK, рассказала о пластических операциях.

На вопрос Кати Осадчей Настя ответила: "Я выступаю против всяких инъекций и операций. Мне сейчас 30 лет, безусловно мой косметолог немножко начинает намекать и говорить про мимические морщины, говорить, что тебе уже пора это делать. Я: "Нет". Она: "Ну хорошо, я через полгода к тебе приду с этим вопросом"".

В интервью "Светской жизни" артистка сказала, что ей нравится, как она выглядит сейчас.

"Я максимально хочу продлить это, потому что мне потом будет 40, 50, 60 и вот тогда, возможно, я что-то буду делать. А пока мне нравится. 30 — это самый золотой возраст. Еще молодая, но уже опытная", — отметила Настя, добавив, что "ничего не резала".

Еще Настя призналась, что во время отпуска в США она поправилась на 2,5-3 килограмма. Но быстро их скинула, так как по приезду сразу же занялась тренировками.

Напомним, ранее Каменских снялась в эротической фотосессии.