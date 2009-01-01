Наталья Могилевская откровенно рассказала о новом избраннике

По словам певицы, за последние несколько лет она переосмыслила роль отношений в свой жизни.

Наталья Могилевская Instagram

Исполнительница Наталья Могилевская откровенно рассказала о своей личной жизни и новом возлюбленном.

Самым сокровенным она поделилась в интервью kp.ua.

По словам певицы, за последние несколько лет она переосмыслила роль отношений в свой жизни.

"Прямо отвечу — люблю! В моей жизни есть мужчина, которому я могу спеть вместо колыбельной на ушко пять разных версий моей новой песни Я завелась! и которого это тоже безумно заводит. За последние несколько лет я полностью переосмыслила роль отношений в своей жизни, "отдохнула" от неправильных мужчин, стала более женственной, ушла от доминирования мужского начала, а ведь это было серьезнейшей преградой на пути к моему личному счастью!", — поделилась Могилевская.

Артистка не стала называть имя возлюбленного, только сказала, что он раньше долгое время работал оператором на ТВ, а сейчас он йог.

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Показывать фото Могилевская тоже не намерена, как и расписываться.

"Наше увлечение йогой тоже в какой-то мере нас породнило. В ближайшем будущем мы хотели бы вместе поехать в Гималаи, чтобы помедитировать там, вместе ощутить волшебство гор. Расписываться мы не спешим — я поняла давно, что не штамп определяет качество отношений. Знаете, мне порой безумно хочется выложить наши совместные с любимым фотографии в Insatagram, но сдерживаю себя, чтобы не кричать на весь мир о своей любви. Ведь есть замечательная и очень справедливая фраза — счастье любит тишину", — добавила певица.

Напомним, Виктория Боня показала нового возлюбленного.