Названы триумфаторы премии "Золотой глобус", фото

Награды вручали вчера в отеле в американском Лос-Анджелесе.

Фильм Мартина Макдонаха признали лучшей драматической картиной Reuters

В воскресенье, 7 января, в американском Лос-Анджелесе в отеле The Beverly Hilton прошла 75-я церемония вручения премии "Золотой глобус" , присуждаемой Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телекартинах.

Лучшим драматическим фильмом была признана картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" английского режиссера и сценариста Мартина Макдонаха, пишет УНИАН.

Макдонах также получил награду за лучший сценарий. Сыгравшие в его картине Сэм Рокуэлл и Фрэнсис Макдорманд также завоевали "Золотые глобусы", актера наградили за лучшую мужскую роль второго плана, а его коллегу назвали лучшей актрисой в драматическим фильме.

Актер Сэм Рокуэлл получил "Золотой глобус" Reuters

Приз в номинации "Лучший фильм-комедия или мюзикл" получила работа Греты Гервиг "Леди Берд". Ирландская актриса Сирша Ронан, сыгравшая в фильме главную роль, получила премию как лучшая актриса в комедии/мюзикле. Джеймса Франко признали лучшим комедийным актером за роль в фильме "Горе-творец".

Джеймса Франко получил "Золотой глобус" Reuters

Гэри Олдмен стал лучшим драматическим актером за роль Уинстона Черчиля в фильме "Темные времена". Победу в номинации "Лучший режиссер" праздновал Гильермо дель Торро за фильм "Форма воды".

Гильермо дель Торро получил "Золотой глобус" Reuters

"Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический сериал" завоевал "Рассказ служанки", Элизабет Мосс, исполнившая в нем главную роль, стала лучшей актрисой в драматическом сериале.

Элизабет Мосс получила "Золотой глобус" Reuters

Награду за лучшую мужскую роль в драматическом сериале получил Стерлинг Браун за роль в сериале "Это мы". Лучшим мини-сериалом признана "Большая маленькая ложь", а сыгравшая в нем Николь Кидман названа лучшей актрисой в этом жанре. Лучшим актером в мини-сериале стал Эван МакГрегор за роль в картине "Фарго".

Николь Кидман получила "Золотой глобус" Reuters

В номинации "Лучший фильм на иностранном языке" победу одержала картина "На пределе" производства Германии и Франции, а лучшим анимационным фильмом признана работа под названием "Тайна Коко".

Напомним, премия "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.