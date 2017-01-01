Названы триумфаторы премии "Золотой глобус", фото

Награды вручали вчера в отеле в американском Лос-Анджелесе.
Лучшим драматическим фильмом была признана картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" английского режиссера и сценариста Мартина Макдонаха, пишет УНИАН.
Макдонах также получил награду за лучший сценарий. Сыгравшие в его картине Сэм Рокуэлл и Фрэнсис Макдорманд также завоевали "Золотые глобусы", актера наградили за лучшую мужскую роль второго плана, а его коллегу назвали лучшей актрисой в драматическим фильме.
Приз в номинации "Лучший фильм-комедия или мюзикл" получила работа Греты Гервиг "Леди Берд". Ирландская актриса Сирша Ронан, сыгравшая в фильме главную роль, получила премию как лучшая актриса в комедии/мюзикле. Джеймса Франко признали лучшим комедийным актером за роль в фильме "Горе-творец".
Гэри Олдмен стал лучшим драматическим актером за роль Уинстона Черчиля в фильме "Темные времена". Победу в номинации "Лучший режиссер" праздновал Гильермо дель Торро за фильм "Форма воды".
"Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический сериал" завоевал "Рассказ служанки", Элизабет Мосс, исполнившая в нем главную роль, стала лучшей актрисой в драматическом сериале.
Награду за лучшую мужскую роль в драматическом сериале получил Стерлинг Браун за роль в сериале "Это мы". Лучшим мини-сериалом признана "Большая маленькая ложь", а сыгравшая в нем Николь Кидман названа лучшей актрисой в этом жанре. Лучшим актером в мини-сериале стал Эван МакГрегор за роль в картине "Фарго".
В номинации "Лучший фильм на иностранном языке" победу одержала картина "На пределе" производства Германии и Франции, а лучшим анимационным фильмом признана работа под названием "Тайна Коко".
Напомним, премия "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.