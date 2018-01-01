"Не обязательно быть 90 60 90". В Сети порадовались победе Нетты Барзилай на Евровидении 2018

Естественно, что лиссабонский финал "Евровидения 2018" обильно и со вкусом прокомментировали интернет-пользователи.

Победу в финальном этапе международного песенного конкурса "Евровидение-2018", состоявшемся в португальской столице Лиссабоне, одержала конкурсантка из Израиля - Нетта Барзилай.

Естественно, что такое событие не могло вызвать шквал комментариев интернет-пользователей.

"Я заметила что песни про курочек и цыплят("cücələrim) самые запоминающиеся. Ну а, если честно - Нетта молодец, харизматичнаяЭ артистичная и смешная! Ее первое место заслужено", "Мне понравилось - интересно, необычно и вокал хороший, а главное - она показала, что внешность не имеет значения. Не обязательно быть "90 60 90". Поздравляю, вполне заслуженно", "Песня не понравилась, но сама девушка артистичная и подвижная, несмотря на внушительные габариты. Поздравления Израилю!", "Молодец ! Без комплексов , живая , настоящая , энергичная!", "Мне очень она понравилась, еще до того как началось "Евровидение"! Она молодец! Да, не формат! Но зато показала, что внешность - не главное", "Кажется, я разгадала последовательность определения победителя #Eurovision из года в год - трэш_сопли_трэш_сопли_ТРЭШ!! И, черт возьми, мне нравится эта израильская японка!", - написали они.

Напомним, ранее "Главред" опубликовал подборку фотографий выступлений участников финала "Евровидения 2018".

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