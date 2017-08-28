Николай Тищенко свозил любимую в Венецию, опубликованы фото

Пара с удовольствием делится фото и видео на своих страничках в соцсетях.

Николай Тищенко Instagram

Об этом пишет ivona.

Новый ведущий программы "Ревизор" Николай Тищенко с женой в компании крестной их сына Давида, Алисы Хомер и ее мужа, отлично проводят время в романтическом городе Венеция (Италия).

Пара с удовольствием делится фото и видео на своих страничках в соцсетях.

Молодая жена ведущего Алла Барановская также публикует свои впечатления от города, а еще показала вид из их номера в отеле.

Девушке очень понравился один из островов венецианской лагуны — Бурано.

"Остров Бурано — декоративный, такой себе игрушечный венецианский рай. Его дома, раскрашенные в разные цвета, выглядят как сказочные! Поговаривают, что такие яркие цвета стен были нужны для того, чтоб моряки, возвращающиеся после плавания, быстро находили дорогу домой. P.s. Мне ближе версия, что таким легким способом жители Бурано обеспечили себе туристов на долгие лета! Хотелось арендовать один из домиков и остаться на ночь, но увы", — написала Алла.

Публикация от Alla Baranovskaya (@allabonya) Авг 29 2017 в 3:38 PDT

Публикация от Alla Baranovskaya (@allabonya) Авг 29 2017 в 12:10 PDT

Публикация от Alla Baranovskaya (@allabonya) Авг 29 2017 в 8:49 PDT

Публикация от Alla Baranovskaya (@allabonya) Авг 29 2017 в 6:41 PDT

Публикация от Alla Baranovskaya (@allabonya) Авг 29 2017 в 5:06 PDT

Публикация от Alla Baranovskaya (@allabonya) Авг 29 2017 в 1:51 PDT

Публикация от Alla Baranovskaya (@allabonya) Авг 28 2017 в 1:23 PDT

Публикация от Alla Baranovskaya (@allabonya) Авг 28 2017 в 1:10 PDT

Публикация от Николай Тищенко (@nikolaytyshchenko) Авг 29 2017 в 2:03 PDT

Публикация от Николай Тищенко (@nikolaytyshchenko) Авг 29 2017 в 12:20 PDT

Напомним, Николай Тищенко показал лицо сына.