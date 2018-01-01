Новые обеты и повторная свадьба: Сергей и Снежана Бабкины необычно отметили годовщину венчания

Пара обвенчалась во второй раз.

Пара обвенчалась во второй раз instagram.com/babkin_official

Украинский музыкант и тренер восьмого сезона вокального шоу "Голос страны" Сергей Бабкин и его супруга Снежана отметили 10-летие со дня венчания.

Пара решила это сделать необычно – они устроили небольшой пикник в Харькове, и вновь обменялись обетами. Подробностями торжества звездная пара поделилась с Катей Осадчей в "Світському житті".

Сергей и Снежана обошлись без классических свадебных костюмов - оба нарядились в шорты и футболки. Снежана все-таки дополнила простой образ фатой, а Сергей - соломенной шляпой.

Бабкин подарил жене кольцо с бриллиантом, и их венчание провел тот же батюшка, что и 10 лет назад.

"Мы окольцевались еще раз. Странно, что 10 лет назад нас обвенчал батюшка, отец Андрей, сегодня он тоже здесь, он провел еще один обряд, очень светло и хорошо", - сказала Снежана.

Массового торжества пара решила не устраивать – пригласили лишь ближайших друзей и родственников.

"Это ближайшие люди, кумовья и музыкальная группа Сергея. Это ближайшие люди. Просто у нас их много, лишнего здесь никого", - призналась Снежана.

Ранее Сергей Бабкин удивил откровенной фотосессией с женой.

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