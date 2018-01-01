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Очень похожи: Melovin показал редкое фото своей мамы

Сегодня, 18:48

Артист трогательно поздравит ее с Днем рождения.

Меловин на прессухе
Артист показал свою маму УНИАН
Украинский певец, представитель нашей страны на песенном конкурсе Евровидение-2018 Melovin (Константин Бочаров) показал поклонникам свою маму – Валентину Владимировну.

Артист скрывает свою личную жизнь, и не делится снимками с родными, но в День рождения мамы он решил сделать исключение. На своей странице в Instagram Melovin выложил фото, на котором запечатлена его мама в очень похожем образе – в широкополой шляпе, очках и клетчатом шарфе, так часто одевается и сам артист.

"Моя невероятная Мама! Сегодня Вселенная отправила тебя на землю, и я поздравляю тебя с Днем Рождения! Ты подарила мне жизнь! Настоящую, счастливую и уверенную! Я люблю тебя настолько, что эту силу невозможно высчитать ни одной придуманной учеными формулой и единицей измерения! Ты моя Вселенная, моя икона!  Именно твоя вера и любовь сделали меня тем, кем я являюсь для многих людей! Будь счастлива! Долгих лет жизни и титанового здоровья! 
P.S помнишь, как ты не хотела, чтобы я тебя фотографировал? А ведь не зря я тебя уговорил! Ты роскошна!", - трогательно написал пост-поздравление артист.

Меловин мама
Мама Melovin Валентина Владимировна instagram.com/melovin_official

Ранее Melovin рассказал о своей сексуальной ориентации.

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