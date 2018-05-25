Официально: Настя Каменских обручена

Певица похвасталась обручальным кольцом.

Каменских отказалась называть имя возлюбленного instagram.com/kamenskux

Известная украинская певица Настя Каменских призналась, что она обручена. Так, певица решила развеять все мифы, которые ходят вокруг ее кольца, - мол, артистка уже давно вышла замуж.

Во время церемонии Cosmopolitan Awards-2018, где она стала "Певицей года", Каменских появилась с кольцом на безымянном пальце. Певица призналась, что украшение действительно обручальное, передает Cosmopolitan.

Однако рассказывать подробности , кто же стал избранником артистки, и делиться информацией о будущем замужестве, певица не стала.

Певица похвасталась обручальным кольцом instagram.com/kamenskux

Напомним, Каменских приписывают роман с ее бывшим коллегой по дуэту Потапом (Алексеем Потапенко). Фанаты находили подтверждение тому, что артисты живут вместе и даже тайно поженились. Однако официально они не подтвердили статус отношений.

Также Каменских признавалась, что очень счастлива, и, когда придет время, она расскажет поклонникам о возлюбленном.

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