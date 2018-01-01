Олег Винник презентовал совершенно неожиданный клип на песню "Дай мені помріяти"

Композиция стала саундтреком к мультфильму "Зачарований принц".
Причем клипа именно на эту песню от певца никто не ждал, большинство поклонников ожидают от своего Олега клип на заглавную песню концертного тура 2018 – "Ты в курсе".
Однако артист решил удивить их треком из третьего авторского альбома "Роксолана" был написан Винником 6 лет назад. Причем с тех пор певец ни разу не исполнял его со сцены.
По словам Винника, его новая работа – это коллаборация с создателями анимационного фильма "Зачарований принц". Сцены, в которых фигурирует Олег, органично сочетаются с кадрами из мультфильма.
" Когда от создателей анимации поступило предложение записать саундтрек, а также снять на него клип, я отправил им на выбор несколько песен. И был приятно удивлен ответом следующего содержания: "Такое ощущение, что композицию "Дай мені помріяти" вы написали специально для данного мультфильма". Я никогда не строил планы и не ставил ставки на этот трек, но в процессе съемок совершенно иначе на него посмотрел", – рассказал музыкант.
В клипе Олег Винник предстает в двух образах – самого принца, которого озвучил в анимации, и в уже привычном для зрителя амплуа рок-музыканта, исполняющего свою композицию.
Как известно, семейная анимация "Зачарованный принц" выйдет на украинские экраны 24 мая.
Напомним, Олег Винник получил национальную музыкальную премию "Золотая жар-птица 2018" в номинациях "Певец года" и "Народный хит". При этом народным хитом названа песня "Как жить без тебя".
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