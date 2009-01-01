Опра Уинфри не прочь стать следующим президентом США

На прошедших выборах 63-летняя телеведущая поддерживала главную соперницу Трампа, демократку Хиллари Клинтон.

Опра Уинфри Instagram

Американская телеведущая Опра Уинфри стала гостьей ток-шоу Дэвида Рубенштейна.

Ведущий затронул тему президентских выборов и спросил, если ли шанс, что в 2020 году она будет в списке кандидатов.

"Ясно, что не нужно иметь опыта в правительстве, чтобы быть избранным на пост президента", — сказал ведущий, намекая на отсутствие опыта у Дональда Трампа. Я думала: "О боже, у меня нет опыта, я недостаточно много знаю". А теперь я думаю: "О!..", — ответила Уинфри, слова которой цитирует BBC.

Журналисты и раньше задавали ей вопросы о возможном участии в президентской гонке, однако ведущая всегда уходила от ответа. Уинфри ежегодно входит в рейтинги самых влиятельных людей в США.

На прошедших выборах 63-летняя телеведущая поддерживала главную соперницу Трампа, демократку Хиллари Клинтон. Она также является поклонницей бывшего президента США Барака Обамы.

Напомним, Опра Уинфри продала картину знаменитого художника за 150 млн.