Откровенные признания Могилевской о любви и отношениях с мужчинами

Самым долгим, глубоким и сильным партнерством Могилевской — было партнерство с Кузьмой.

Наталья Могилевска. скриншот, ТСН

Известная украинская певица Наталья Могилевская поделилась откровенные признаниями и рассказала о мужчине своей мечты.

По ее словам, фокстрот на проекте "Танцы со звездами" она посвятила своему близкому другу и родному человеку — Андрею Кузьменко ("Кузьма"), пишет Сегодня.

"Самым моим долгим, глубоким и сильным партнерством — было партнерство с "Кузьмой". Между нами было все: и ссоры, и поддержка, и нежность. И этот танец — мое ему посвящение. Я очень часто вспоминаю его и говорю "спасибо". Это была моя возможность еще раз сказать "прости" за все то, что было не так...", — говорит звезда.

По словам Могилевской, танцевали они с Игорем под любимую песню из репертуара покойного друга, которую Наталья не может спеть не заплакав.

"Мой танец был очень личным. Он также о тоске за тем, кого сегодня нет, кто приходит к тебе во снах, — об одиночестве, с которым я научилась бороться, — рассказывает Наталья. — В моей жизни было очень много любви, но так сложилось, что по-настоящему своего мужчину я так и не встретила. Мне кажется, моя любовь еще где-то далеко, и я очень устала ждать...Но я верю, есть тот мужчина, который "мой", который отец моих детей. Я знаю абсолютно точно, что он есть, я чувствую его душу. Я все время мысленно спрашиваю: "Почему ты так долго не идешь? Какие уроки я должна пройти, насколько мягче я должна стать, насколько лучше я должна стать?".

"Когда я расставалась со своим мужем, я сказала себе, что не буду создавать отношений с мужчинами, пока не стану хорошей женой, хорошей матерью и хорошей подругой…И я все еще жду "его"", — сказала Наталья.

Напомним, 10 сентября, на телеканале "1+1" прошел третий прямой эфир обновленного проекта "Танці з зірками", темой которого стали "50 оттенков любви". Могилевская и Игорь Кузьменко станцевали медленный фокстрот под песню "Кузьмы" "Спи собі сама". Артистка поделилась, что этот танец — извинение перед певцом за все, что было не так, а также рассказала о своих отношениях с мужчинами.