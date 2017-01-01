"Пока в раю поют такие с*ки". Шнуров резко ответил российскому священнику

Площадкой для ответа музыкант выбрал собственную страницу в соцсети Instagram.

Сергей Шнуров "24СМИ"

Известный российский музыкант и композитор, фронтмен коллектива "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал стихотворный ответ на призыв протоирея РПЦ Всеволода Чаплина к его раскаянию.Площадкой для публикации Шнуров выбрал собственную страницу в соцсети Instagram.

"Сам Чаплин, но не тот, что Чарли / Тот был актёр великий, этот – как / В российском триллере, инферно-карлик,/ Комедиант на ломаный пятак./ Играет плохо, но на сцену лезет/. Он, прикрываясь именем Христа,/ Такую массу нарастил в аскезе, / Не место занимает, а места./ Он произнес лицом своим холеным,/ Мол, ждут меня адические муки./ Пусть черти сварят из меня бульона,/ Пока в раю поют такие суки", - написал он.

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Напомним, ранее Чаплин в эфире передачи "Говорит Москва" обвинил Шнурова в нарушении законодательства и призвал к раскаянию, утверждая, что иначе его "ждут адские муки".