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Полсотни девушек в бикини, тверк и бассейн: Mozgi выпустили новый летний клип

Сегодня, 14:45

Артисты устроили "Влажный пляжный движ".

Мозги, Mozgi
Mozgi выпустили новый жаркий клип Фото: ru.tsn.ua
Украинская группа "Mozgi" представила поклонникам свежий клип.

Бойз-бенд выпустил клип на танцевальный летний хит "Влажный Пляжный Движ", ролик появился на YouTube-канале артистов.

Сьемки клипа проходили на пляже, который находится на крыше киевского торгового центра - City Beach Club. Создавали пляжную атмосферу около полусотни девушек в бикини.

В клипе артисты использовали технологию буллет-тайм – она известна с 90-х и впервые использовалась в  фильме "Матрица". Для ее воплощения 100 камер устанавливали шесть часов.  Использовали также стереокамеру для 3D-съемки, бодимаунт для создания эффекта вращающегося пространства.

Режиссером клипа стал Леонид Колосовский.

Ранее группа Mozgi снялась в пикантной фотосессии с полуобнаженными блондинками, фото 18+.

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Mozgi, клип, группа, песня
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