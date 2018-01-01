Принц Гарри и Меган Маркл официально стали мужем и женой

Церемония бракосочетания проходит в часовне Святого Георгия.
"Я объявляю, что они теперь вместе как муж и жена, во имя Отца, Сына и Святого Духа", - сказал архиепископ, благословляя пару.
Ранее жених и невеста принесли друг другу клятвы верности. Интересно, что Меган теперь будут называть по ее первому имени – Рейчел. Свое второе имя Маркл сделала сценическим псевдонимом.
Принц Гарри, к слову, нарушит традицию, которую задал принц Чарльз, отказавшийся надевать обручальное кольцо в день своей свадьбы с принцессой Дианой 29 июня 1981 года. Гарри решил носить обручальное кольцо.
Служба в часовне Святого Георгия продлится около часа. На ней выступают высокопоставленные религиозные лидеры, а также родные брачующихся.
Посмотреть онлайн-трансляцию торжества можно здесь.
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