Принц Гарри и Меган Маркл официально стали мужем и женой

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уелби официально провозгласил Меган Маркл и принца Гарри мужем и женой.

"Я объявляю, что они теперь вместе как муж и жена, во имя Отца, Сына и Святого Духа", - сказал архиепископ, благословляя пару.

Ранее жених и невеста принесли друг другу клятвы верности. Интересно, что Меган теперь будут называть по ее первому имени – Рейчел. Свое второе имя Маркл сделала сценическим псевдонимом.

Принц Гарри, к слову, нарушит традицию, которую задал принц Чарльз, отказавшийся надевать обручальное кольцо в день своей свадьбы с принцессой Дианой 29 июня 1981 года. Гарри решил носить обручальное кольцо.

Служба в часовне Святого Георгия продлится около часа. На ней выступают высокопоставленные религиозные лидеры, а также родные брачующихся.

Посмотреть онлайн-трансляцию торжества можно здесь.