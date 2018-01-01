"Роксолана" Мерьем Узерли поразила фанатов стройной фигурой в бикини

Актриса поделилась фото с пляжа.
Знаменитость опубликовала в Instagram снимок, на котором она позирует вместе с четырехлетней дочерью Ларой в нежно-розовом купальнике, демонстрируя свою фигуру.
Фото актрисы набрало около 300 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев.
Как ранее сообщалось, звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли рассталась с женихом — турецким бизнесменом Альпом Озджаном, с которым состояла в отношениях около полутора лет и собиралась выходить на него замуж.
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