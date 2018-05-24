"Роксолана" Мерьем Узерли поразила фанатов стройной фигурой в бикини

Турецкая актриса Мерьем Узерли, которая изменилась до неузнаваемости после неудачной пластики, поделилась с фанатами фото с пляжа. После завершения съемок в известном в Украине сериале "Великолепный век", Мерьем сильно изменилась — сбросила вес и перекрасилась в блондинку.

Знаменитость опубликовала в Instagram снимок, на котором она позирует вместе с четырехлетней дочерью Ларой в нежно-розовом купальнике, демонстрируя свою фигуру.

Фото актрисы набрало около 300 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев.

Как ранее сообщалось, звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли рассталась с женихом — турецким бизнесменом Альпом Озджаном, с которым состояла в отношениях около полутора лет и собиралась выходить на него замуж.