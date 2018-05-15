Известная актриса изменилась до неузнаваемости после неудачной пластики: фото

Поклонники не узнают турецкую актрису Мерьем Узерли, известную в Украине по сериалу "Великолепный век".

Знаменитость опубликовала в Instagram снимки и видео с Каннского кинофестиваля-2018, чем вызвала волну возмущения фанатов.

Почитатели таланта Узерли пишут, что актрисе всего 34 года, однако на ее лице очевидны следы пластики или, как минимум, "уколов красоты". Подписчики отмечают, что на лице актрисы не видна мимика, а губы стали чрезмерно пухлыми.

Такой актрису помнят поклонники по сериалу "Великолепный век".

Так она выглядит сейчас.

Как ранее сообщалось, звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли рассталась с женихом — турецким бизнесменом Альпом Озджаном, с которым состояла в отношениях около полутора лет и собиралась выходить на него замуж.