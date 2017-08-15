Российский юморист Петросян теперь в базе "Миротворца"

Он посещал Крым в августе 2016 года, в июле 2017 года, а также на этой неделе.

Евгений Петросян Instagram

Российский и советский юморист Евгений Петросян попал в базу "Миротворца" за незаконную деятельность в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в разделе "Чистилище".

Так, российскому артисту вменяется сознательное нарушение государственной границы Украины, незаконная гастрольная деятельность на территории оккупированного Россией полуострова.

Евгений Петросян посещал Крым в августе 2016 года, в июле 2017 года, а также на этой неделе. Соответствующие фото и видео он выставлял в своем Instagram.

Публикация от Евгений Петросян / Official (@petrosyanevgeny) Авг 15 2017 в 6:36 PDT

Напомним, на днях в базу "Миротворца" попали звезда фильма "Москва слезам не верит" Вера Алентова и звезда сериала "Бригада" Сергей Безруков.