Известные российские актеры попали в базу "Миротворца"

На днях в базу "Миротворца" попали звезда фильма "Москва слезам не верит" Вера Алентова и звезда сериала "Бригада" Сергей Безруков.

Об этом говорится в разделе "Чистилище".

"Сознательное нарушение государственной границы Украины. Участие в пропагандистских мероприятиях на территории оккупированного Россией Крыма", — говорится на сайте "Миротворца".

Напомним, ранее Александр Масляков вместе с сыном попал в базу "Миротворца".