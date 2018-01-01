"Самые красивые ножки Украины". Экс-Nikita показала соблазнительное фото из Голливуда

Снимок, опубликованный артисткой, в соцсети собрал тысячи лайков.

Анастасия Кумейко позировала в черном сдельном купальнике instagram.com/anastasia_domination

Бывшая участница украинской группы Nikita Анастасия Кумейко , которая выступает под псевдонимом DJ Nana, выложила в Сеть фотографию в черном сдельном купальнике и с бананами в руке.

Новый соблазнительный снимок был сделан в Голливуде (районе американского Лос-Анджелеса), он соблал тысячи лайков, говорится на странице артистки в Instagram.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Самые красивые ножки Украины)", — написал alexdy89.

" Зачем два банана?)", — поинтересовалась m.r.s.6939. "Аппетитно, соблазнительно)))", — считает vo_avto_blog.

Анастасия Кумейко позировала в черном сдельном купальнике instagram.com/anastasia_domination

Ранее Анастасия Кумейко в соцсети поделилась серией пикантных снимков — позировала полностью обнаженной, а также в белой майке без белья. Посмотреть сексуальные фото можно здесь.

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