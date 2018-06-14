"По стопам Волочковой": экс-Nikita похвасталась перед фанатами гибким телом

Экс-Nikita Анастасия Кумейко, которая выступает под псевдонимом DJ Nana, порадовала подписчиков новым фото с отдыха в Беверли-Хиллз.

На своей странице в Instagram артистка выложила снимок, на котором она позирует в шпагате на диване.

Подписчики по-разному отреагировали на фото, большинство удивились гибкости Кумейко.

"Спортсменка – комсомолка", "Красивый шпагат", "Супер вообще", "Только не по стопам Волочковой ", - писали юзеры.

Ранее экс-Nikita восхитила фанатов откровенным фото.