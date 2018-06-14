"По стопам Волочковой": экс-Nikita похвасталась перед фанатами гибким телом

Анастасия Кумейко села на шпагат.
Экс-Nikita Анастасия Кумейко, которая выступает под псевдонимом DJ Nana, порадовала подписчиков новым фото с отдыха в Беверли-Хиллз.
На своей странице в Instagram артистка выложила снимок, на котором она позирует в шпагате на диване.
Подписчики по-разному отреагировали на фото, большинство удивились гибкости Кумейко.
"Спортсменка – комсомолка", "Красивый шпагат", "Супер вообще", "Только не по стопам Волочковой ", - писали юзеры.
Ранее экс-Nikita восхитила фанатов откровенным фото.