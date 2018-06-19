"Самые красивые ножки Украины". Экс-Nikita показала соблазнительное фото из Голливуда

Бывшая участница украинской группы Nikita Анастасия Кумейко, которая выступает под псевдонимом DJ Nana, выложила в Сеть фотографию в черном сдельном купальнике и с бананами в руке.

Новый соблазнительный снимок был сделан в Голливуде (район американского Лос-Анджелеса), он соблал тысячи лайков, говорится на странице артистки в Instagram.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Самые красивые ножки Украины)", — написал alexdy89.

" Зачем два банана?)", — поинтересовалась m.r.s.6939. "Аппетитно, соблазнительно)))", — считает vo_avto_blog.

Ранее Анастасия Кумейко в соцсети поделилась серией пикантных снимков — позировала полностью обнаженной, а также в белой майке без белья. Посмотреть сексуальные фото можно здесь.