СМИ рассекретили пол будущего ребенка Хлое Кардашян

Хлое и Тристан размышляют над женитьбой.
Об этом пишет ТСН.
Так, ряд иностранных СМИ сообщает о том, что уже известен пол будущего ребенка Хлое.
Поговаривают, что 33-летняя светская львица подарит возлюбленному, 26-летнему баскетболисту Тристану Томпсону, сына. Также источник, близкий к семье Кардашян, заявил, что Хлое и Тристан размышляют над женитьбой.
"Брак безусловно входит в их планы. Они просто ждут подходящий момент, чтобы сделать этот шаг. Хлое не хочет делать резких движений", — сообщают источники из окружения звезды реалити-шоу.
Напомним, сестра Ким Кардашьян уже потратила свыше 70 тысяч долларов на покупки для будущего ребенка.