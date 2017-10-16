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СМИ рассекретили пол будущего ребенка Хлое Кардашян

Сегодня, 11:20

Хлое и Тристан размышляют над женитьбой.

Хлое Кардашян
Хлое Кардашян Instagram
Пока звезда реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians Хлое Кардашян не комментирует вероятное пополнение в семье, папарацци выяснили новые подробности беременности знаменитости.

Об этом пишет ТСН.

Так, ряд иностранных СМИ сообщает о том, что уже известен пол будущего ребенка Хлое.

Поговаривают, что 33-летняя светская львица подарит возлюбленному, 26-летнему баскетболисту Тристану Томпсону, сына. Также источник, близкий к семье Кардашян, заявил, что Хлое и Тристан размышляют над женитьбой.

"Брак безусловно входит в их планы. Они просто ждут подходящий момент, чтобы сделать этот шаг. Хлое не хочет делать резких движений", — сообщают источники из окружения звезды реалити-шоу.

Напомним, сестра Ким Кардашьян уже потратила свыше 70 тысяч долларов на покупки для будущего ребенка.

 

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