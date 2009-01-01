Спели для боевиков. Российские артисты выступили на оккупированных территориях

В Донецке и Луганске состоялись концерты в честь Дня народного единства России.

Лада Дэнс спела для боевиков

Российские исполнители продолжают ездить с концертами в так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Так, на этот раз на оккупированных боевиками территориях выступили певцы Лада Дэнс, Авраам Руссо, Юрий Кононов и группа "Русский характер".

Выступление артистов было приурочено к российскому празднику Дня народного единства. Певцы выступали для публики в Центре славянской культуры в Донецке, где в зале собралось больше 300 человек. Аналогичный концерт также 5 ноября также прошел в Луганске.

"Потрясающая публика! Очень жаль, что из-за войны страдают невинные люди. Я верю, что музыка и красота, доброта, единство спасут мир!" - заявила со сцены Лада Дэнс, пишет kp.ru.

Напомним, что День народного единства отмечается в РФ с 2005 года в честь того, что 4 ноября 1612 года Москва была освобождена от польской армии.