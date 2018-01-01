Стрельба в детей и убийства: сотня зрителей не досмотрели фильм Ларса фон Триера из-за жестоких сцен

Фильм презентовали в Каннах.

Зал опустел после кровавой сцены об убийстве детей Фото: twitter.com/RaminSetoodeh

Более сотни зрителей покинули киносеанс фильма "Дом, который построил Джек" датского режиссера Ларса фон Триера". Премьера киноленты прошла в Каннах.

"Никогда не видел такого на фестивалях. Более ста человек просто вышли с показа "Дома, который построил Джек" Ларса фон Триера, в котором показывают издевательства над женщинами и детьми", — сообщил обозреватель Variety Рамин Сетудех.

К слову, это первое появление фон Триера в Каннах с 2011 года – тогда его изгнали с киносмотра за неудачную шутку об Адольфе Гитлере.

Сетудех отметил, что настолько отвратительное кино он не видел давно. Зрелищность фильма и скандал, который произошел вокруг фон Триера, отметили и другие кинокритики в своих социальных сетях.

"Это омерзительно", "Просмотр фильма "Дом, который построил Джек" был одним из самых неприятных в моей жизни", "Я покинула премьеру Ларса фон Триера потому, что стрельба в детей и убийства — это не вид искусства или развлечения", "Только что ушел с фильма Ларса фон Триера. Отвратительная картина. Ее не стоило даже снимать. Актеры заслуживают порицания", "Он калечит Райли Кио, он калечит детей… А мы все в нарядных костюмах должны смотреть на это?", — поделились впечатлениями зрители.

Журналисты, которые присутствовали на премьере ленты, сообщили, что кинозал стал опустошаться после показан сцены, где главный герой в исполнении Мэтта Диллона расстрелял двух маленьких детей из охотничьего ружья.

Отметим, что в киноленте "Дом, который построил Джек" рассказывается история о серийном убийце Джеке и его пяти преступлениях, каждое из которых он оформлял в виде произведения искусства.

Ранее стало известно, что постер российского боевика "Решение о ликвидации" скопировали с обложек игры и фильма.

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