Тина Кароль снова поразила всех своим "латексным платьем"

Певица создала эффектный образ, одев платье японского дизайнера Atsuko Kudo.

Тина Кароль появилась в восьмом сезоне проекта "Голос країни" в облегающем постройневшую фигуру певицы бордовом закрытом латексном платье.

Свой образ Кароль дополнила украшениями Louis Vuitton, черными босоножками и классическим макияжем с красной помадой, которая стала визитной карточкой звезды.

Подписчики певицы в Instagram остались в восторге от эффектного образа Кароль: "Что тут говорить, богиня!", "Шикарна".

Тина Кароль любит носить латексные платья. Ранее в черном наряде она посетила "Viva! Бал-2017".

Для сьемок шоу "Голос країни-8" певица выбрала ещё одно латексное платье цвета nude, и в сети её уже успели окрестить украинской Ким Кардашьян. Свой наряд артистка дополнила прозрачным топом Prada.

Также певица любит разнообразить цветовую палитру – на церемонию M1 Music Awards-2017 Кароль явилась в пикантном зеленом платье с откровенным декольте.

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