У Николая Караченцова обнаружили рак

У артиста есть новообразование в левом легком.

Николай Караченцов и Людмила Поргина Instagram

В среду журналисты написали о том, что Николаю Караченцову провели биопсию ткани, компьютерная томография показала, что у артиста есть новообразование в левом легком.

Издание starhit связалось с супругой знаменитости Людмилой Поргиной, прояснившей слухи о его состоянии.

"У Коли обнаружили злокачественное образование. В феврале у нас было подозрение на рак, мы летали в Германию, где нам сказали, что это просто воспаление. Но в сентябре в ходе планового обследования обнаружили опухоль. Она не операбельная. Но мы надеемся на лучшее", — рассказала женщина.

Николаю Петровичу провели бронхоскопию и увидели опухоль. "Затем сделали обследование ПЭТ, оно показало, что метастаз нет. Мы тут же улетели в Германию, полечились", — комментировала Поргина некоторое время назад, когда еще не было известно о злокачественном характере образования.

Напомним, что жена Николая Караченцова рассказала об опухоли в его левом легком в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир", вышедшей в начале сентября. По словам Людмилы Поргиной, врачи обнаружили у актера новообразование после аварии, случившейся в феврале этого года. Тогда женщину лишили прав за управление машиной в нетрезвом виде, однако она отрицает свою вину.

Напомним, больной раком Задорнов доверил свое здоровье целителю.