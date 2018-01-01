У супруги принца Гарри Меган Маркл появился собственный герб: фото

Его дизайн согласовывала сама королева Елизавета II.

Для Меган Маркл создали личный герб. Фото: Reuters

Как сообщили в пресс-службе Кенсингтонского дворца, его дизайн согласовывала сама королева Елизавета II.

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Выбранная для герба гамма цветов призвана напоминать о родине герцогини — Калифорнии.

Так, голубой фон символизирует Тихий океан, омывающий калифорнийское побережье, а пересекающие герб два золотых луча — солнце в родном штате Меган. На траве в нижней части герба — несколько калифорнийских маков, а также акокантеры, растущие в Кенсингтонском дворце.

Ранее были опубликованы официальные снимки со свадьбы Гарри и Меган Маркл.

Также в Сети появился эскиз свадебного платья Меган Маркл. Платье для королевского торжества сшил модный дом Givenchy.

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