Свадьба принца Гарри: в сети нашлось судьбоносное фото Меган Маркл

19 мая американская актриса Меган Маркл и принц Гарри официально стали мужем и женой.

Меган Маркл вышла замуж в платье от британского дизайнера. Невеста выбрала традиционное белое платье с длинной фатой.

Над дизайном наряда работала британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер, которая в прошлом году стала креативным директором модного дома Givenchy.

Уже известно, какие титулы получили Меган Маркл и принц Гарри после свадьбы. В день торжества королева Елизавета II обнародовала титулы супругов.

Тем временем, в соцсетях обсуждают фото, по сути, предсказавшее судьбу Меган Маркл.

На снимке актрисе всего 15 лет. Меган вместе с подругой сфотографировалась на железном заборе на фоне Букингемского дворца. В этом пользователи соцсетей разглядели знак, что королевская свадьба была предопределена.

"В 15 ты фотографируешься с подругой на железном заборе на фоне Букенгемського дворца. А через 22 года (в 37 лет) выходишь замуж за принца", – написала Янина Соколова.

Напомним, стало известно, где принц Гарри и Меган Маркл проведут медовый месяц. В свадебное путешествие молодожены отправятся осенью.