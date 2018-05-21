Опубликованы официальные снимки со свадьбы Гарри и Меган Маркл: фото

Фотограф Алексий Любомирский, который фотографировал королевскую пару в день помолвки, стал автором свадебной фотосессии знаменитых молодоженов.

Первые три снимка были опубликованы 21 мая на официальной странице королевской семьи в Facebook.

Герцог и герцогиня Сассекские сфотографированы в Зеленом зале Виндзорского замка после традиционной 25-минутной поездке по Лондону в карете, запряженной лошадьми.

В фотосессии также приняли участие королева Елизавета II с супругом Филиппом, отец принца Гарри Чарльз с супругой Камиллой Паркер Боулз, принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми Джорджем и Шарлоттой, а также – мама Меган Маркл Дориа Рагланд.

"Герцог и герцогиня Сассекские хотели бы поблагодарить всех, кто принимал участие в праздновании их свадьбы в прошедшую субботу. Им очень повезло, что они смогли разделить свой день со всеми собравшимися в Виндзоре, а также со всеми, кто смотрел свадьбу по телевизору в Великобритании, Содружестве наций и по всему миру", – написали представители британской королевской семьи.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл официально стали мужем и женой 19 мая. Церемония бракосочетания проходила в часовне Святого Георгия.