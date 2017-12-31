Украинский артист развлекал россиян в Новогоднюю ночь в Подмосковье, фото, видео

Андрей Данилко вместе с "мамой" Верки Сердючки Инной Белоконь выступил в новогоднюю ночь в одном из модных заведений Московской области.

Верка Сердючка. УНИАН

Известный украинский артист и шоу-мен Андрей Данилко , который выступает в образе Верки Сердючки, Новый год провел в российском Подмосковье.

Соответственное видео и фото опубликовал в своем Instagram известный российский ведущий и актер Вячеслав Манучаров.

Надпись под видео свидетедьствует о том, что Андрей Данилко вместе с "мамой" Верки Сердючки Инной Белоконь выступил в новогоднюю ночь в одном из модных заведений Московской области.

Публикация от Вячеслав Манучаров (@manucharov) Дек 31, 2017 at 2:54 PST

На фото Манучаров позирует в наряде Деда Мороза, а известная юмористка Екатерина Варнава в образе Снегурочки, можно увидеть Верку Сердючку с "мамой".

Instagram

Фото набрало больше 3 тысячи лайков. Комментаторы не удивились тому факту, что украинский артист и судья популярного талант-шоу провел новогоднюю ночь в России, развлекая россиян.

"Данилко forever", "Обажаю Данилко, какой же он молодец. Только вчера его обсуждали, что он очень талантливый и принес очень много позитива людям", — пишут пользователи.

Некоторые обратили внимание на тот факт, что Данилко очень поправился.

"Верка беременная походу", "Вот это дольче габбана", "П**** Сердючка разжирела", — пишут пользователи сети.

Ранее Андрей Данилко объяснил, почему решил оставить образ Верки Сердючки