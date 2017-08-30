Украинский дизайнер впервые покажет коллекцию на Парижской неделе моды

Литковская долгое время представляла свои коллекции на Ukrainian Fashion Week.

Лилия Литковская Instagram

Украинский бренд Litkovskaya пропустит Неделю моды в Киеве и покажет новую коллекцию сезона весна-лето 2018 в Париже.

Об этом пишет Vogue.ua.

Основатель бренда, дизайнер Лилия Литковская давно мечтала об участии в Парижской неделе моды и долго к этому готовилась.

"Когда я получила письмо от Chambre du Mode с подтверждением нашего участия, сразу же собрала всю команду и объявила, что отныне мы – полноправные участники Парижской недели моды. Все затаили дыхание. Казалось, время ненадолго замерло. Мы давно этого хотели и делали все, чтобы прийти к официальному участию в Paris Fashion Week. И вот это сбылось", — рассказала Литковская в комментарии.

На создание новой коллекции дизайнера вдохновило творчество режиссера Дэвида Линча и английские прерафаэлииты (художники и писатели, опиравшиеся в своем творчестве на искусство раннего Возрождения). Литковская обещает много цвета и ярких эмоций.

Публикация от BESTIN.UA (@bestinua) Авг 30 2017 в 7:01 PDT

Литковская долгое время представляла свои коллекции на Ukrainian Fashion Week, а последние два года перешла на международную площадку Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

Напомним, дизайнер интерьеров подала в суд на Анджелину Джоли и Брэда Питта.