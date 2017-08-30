Украинский дизайнер впервые покажет коллекцию на Парижской неделе моды

Литковская долгое время представляла свои коллекции на Ukrainian Fashion Week.
Об этом пишет Vogue.ua.
Основатель бренда, дизайнер Лилия Литковская давно мечтала об участии в Парижской неделе моды и долго к этому готовилась.
"Когда я получила письмо от Chambre du Mode с подтверждением нашего участия, сразу же собрала всю команду и объявила, что отныне мы – полноправные участники Парижской недели моды. Все затаили дыхание. Казалось, время ненадолго замерло. Мы давно этого хотели и делали все, чтобы прийти к официальному участию в Paris Fashion Week. И вот это сбылось", — рассказала Литковская в комментарии.
На создание новой коллекции дизайнера вдохновило творчество режиссера Дэвида Линча и английские прерафаэлииты (художники и писатели, опиравшиеся в своем творчестве на искусство раннего Возрождения). Литковская обещает много цвета и ярких эмоций.
Литковская долгое время представляла свои коллекции на Ukrainian Fashion Week, а последние два года перешла на международную площадку Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.
Напомним, дизайнер интерьеров подала в суд на Анджелину Джоли и Брэда Питта.