В дуэте "Потап и Настя" будут изменения

Коллектив продолжит существовать, заверил Потапенко.

Алексей Потапенко ("Потап") Скриншот видео с tsn.ua

Певец и продюсерзаявил, что в дуэтебудут кое-какие изменения.

Об этом он рассказал "Светской жизни", пишет ТСН.

В то же время собеседник подчеркнул, что коллектив будет существовать.

"Но, как он будет существовать...Я не хочу раскрывать все тайны, не могу рассказать пока что", — добавил исполнитель.

По его словам, участники дуэта становятся старшими, поэтому их не могли не коснуться изменения. "Мы все это время, 11 лет, всегда были на пике популярности. Мы решили кое-что изменить", — отметил продюсер.

Напомним, в мае мужской коллектив Алексея Потапенко — Mozgi — порадовал поклонников премьерой клипа на песню "Атятя", его снимали в одном из павильонов Киева. Посмотреть видео можно здесь.

Видео: ТСН