Стало известно, кто представит Украину на детском "Евровидении-2017"

В Украине прошел национальный отбор на детское "Евровидение 2017", в нем приняли участие десять конкурсантов, победила любимица певца Потапа (Алексей Потапенко) в вокальном детском шоу "Голос. Діти" — 12-летняя Анастасия Багинская.

Юная артистка уже семь лет представляет наше государство на международных конкурсах, откуда привезла достаточное количество наград.

"Я счастлива, что смогу поехать от нашей страны на такой весомый в музыкальной сфере конкурс!.. Это большая ответственность и я ее принимаю. Я буду изо всех сил стараться принести нашей стране первенство!", — сказала певица.

Напомним, в 2017-м Анастасия Багинская открывала красную дорожку на взрослом "Евровидении", которое прошло в Киеве. Детское "Евровидение-2017" состоится 26 ноября в столице Грузии — Тбилиси.