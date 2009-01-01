В Италии умерла известный дизайнер

Лаура Бьяджотти приобрела огромную популярность благодаря своим мягким и максимально удобным моделям женской одежды.

Лаура Бьяджотти Instagram

В ночь на 26 мая в Риме умерла известный итальянский модельер м "королева кашемира"

Об этом сообщило издание Corriere della Sera.

Бьяджотти попала в больницу в среду вечером после острого сердечного приступа, за которым последовала остановка сердца. Врачам реанимационного отделения римской больницы Sant'Andrea удалось восстановить сердечную деятельность. Они долго боролись за жизнь женщины. Однако, по свидетельству медиков, головному мозгу пациентки был нанесен непоправимый ущерб, в итоге медики констатировали смерть мозга.

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Лаура Бьяджотти приобрела огромную популярность благодаря своим мягким и максимально удобным моделям женской одежды. В 1972 году она основала компанию Laura Biagiotti Fashions, которая стала широко известна в Италии. Открыла около 600 модных магазинов по всему миру.

Напомним, в Париже умерла знаменитый дизайнер.