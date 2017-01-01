С материковой части Украины в Крым не пустили российского певца

Возможно, у исполнителя на полуострове есть недвижимость.
Исполнителя не пустили на полуостров из-за того, что у него не было специального разрешения, которое выдают в органах Госмиграционной службы, рассказала начальник пресс-службы Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Неля Доценко "Крым.Реалии".
По словам источника издания, на пункте пропуска "Чонгар" исполнитель при прохождении пограничного контроля упомянул, что имеет недвижимость на территории Крыма и поэтому намерен получить спецразрешение для пересечения админграницы в дальнейшем.