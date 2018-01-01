В России экстренно госпитализировали легендарного Шарля Азнавура

Ему стало плохо на репетиции.

Шарль Азнавур госпитализирован. novostink.ru

Очередные гастроли в Россию обернулись для легендарного французского музыканта Шарля Азнавура госпитализацией.

Музыканту стало плохо во время репетиции перед концертом в Санкт-Петербурге, после чего его пришлось срочно везти в больницу.

"На репетиции стало плохо. Его отвезли в больницу. Концерт перенесен на следующий сезон", — этом рассказала ТАСС директор БКЗ "Октябрьский" Эмма Лавринович.

В пресс-службе "Октябрьского" уточнили, что концерт Азнавура "переносится на 9 апреля 2019 года по состоянию здоровья артиста".

Ранее был с инфарктом экстренно госпитализирован Владимир Пресняков. Близкие сообщают, что состояние музыканта удалось стабилизировать.

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