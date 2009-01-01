В школе мальчики обходили стороной. Анна Седокова показала, как выглядела в 13 лет

Певица написала, что училась на отлично и не считала себя некрасивой.

Анна Седокова instagram.com/annasedokova

Украинская певицапоказала фотографию, на которой ей 13 лет, на снимке вместе с артисткой запечатлена ее знакомая, они вместе занимались в народном ансамбле.

Фото исполнительница выложила на своей странице в Instagram.

По словам Седоковой, в школе мальчики, да и девочки, обходили ее стороной.

"… я училась в школе на отлично и была самой непопулярной девочкой, училкина дочка… Я не считала себя некрасивой, я вообще ничего про себя не считала", — написала певица.

Анна Седокова в 13 лет со знакомой девочкой instagram.com/annasedokova

Напомним, в апреле Анна Седокова родила третьего ребенка, а уже через несколько недель показала фигуру в купальнике. До этого артистка обнародовала снимки из роддома, посмотреть их можно здесь.

Фото: instagram.com/annasedokova