В школе мальчики обходили стороной. Анна Седокова показала, как выглядела в 13 лет

Певица написала, что училась на отлично и не считала себя некрасивой.
Фото исполнительница выложила на своей странице в Instagram.
По словам Седоковой, в школе мальчики, да и девочки, обходили ее стороной.
"… я училась в школе на отлично и была самой непопулярной девочкой, училкина дочка… Я не считала себя некрасивой, я вообще ничего про себя не считала", — написала певица.
Напомним, в апреле Анна Седокова родила третьего ребенка, а уже через несколько недель показала фигуру в купальнике. До этого артистка обнародовала снимки из роддома, посмотреть их можно здесь.