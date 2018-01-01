Ведущая "Орла и решки" Жанна Бадоева раскрыла секрет своей молодости

Бадоева показа два фото, сделанных на фоне янтарной пирамиды в Калининграде.

Бывшая телеведущая "Орла и решки" Жанна Бадоева раскрыла своим подписчикам в Instagram секрет своей молодости, а также красивой и цветущей кожи.

Бадоева показа два фото, сделанных на фоне янтарной пирамиды в Калининграде. В комментариях она рассказала о своем детстве в Литве, отдыхе в Палангу, где она после шторма собирала на берегу камушки янтаря вместе с отцом, а потом делала из них прелестные украшения. Выяснилось, что минерал обладает омолаживающими и лечебными свойствами.

"Говорят, посидишь в этой янтарной пирамиде и выйдешь оттуда здоровым и молодым. Я чуть съемку не сорвала, не хотела выходить из нее. Хотела оздоровиться и омолодиться. Получилось. Теперь здоровая и молодая", – написала ведущая.

При этом Жанна попросила подписчиков рассказать, какие они знают народные средства поддержания молодости. Многие сошлись во мнении, что нет ничего лучше спокойствия и доброты.

Ранее ученые назвали продукты для сохранения молодости организма. Исследователи убеждены, что эти продукты помогут максимально долго оставаться в хорошей форме.

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