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Виктория Боня вернулась к бывшему возлюбленному — СМИ

Сегодня, 15:20

Эти выходные молодые люди провели вместе со своей общей дочерью Анджелиной в Ирландии. 

Виктория Боня
Instagram
Бывшая участница телепроекта "Дом 2" Виктория Боня и её экс гражданский супруг, ирландский миллиардер Александр Смерфит, безумно порадовали своих фанатов помирившись после почти годовалого разрыва отношений.

Об этом пишет paparazzi.

Эти выходные молодые люди, впервые после расставания, провели вместе со своей общей дочерью Анджелиной в Ирландии. Каждый из них выложил в социальных сетях очень милое совместное фото.

"Выходные с семьей", — подписала счастливая Виктория. "Отличные семейные выходные", вторил ей Алекс.

Чуть позже, к разочарованию подписчиков, Боня оставила более "холодный" пост, в котором выразила радость, что они с Алексом нашли время, которое смогли полностью посвятить дочери.

Официального подтверждения возобновления своих отношений пара также не давала.

И тем не менее, их поклонники не отчаиваются. Они уверены, что Вика и Алекс в любом случае будут вместе, если не сейчас, то чуть позже.

Напомним, ранее Виктория Боня призналась, что влюблена в другого мужчину.

Теги:  
Виктория Боня, отношения, Александр Смерфит
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