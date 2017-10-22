Виктория Боня вернулась к бывшему возлюбленному — СМИ

Эти выходные молодые люди провели вместе со своей общей дочерью Анджелиной в Ирландии.
Об этом пишет paparazzi.
Эти выходные молодые люди, впервые после расставания, провели вместе со своей общей дочерью Анджелиной в Ирландии. Каждый из них выложил в социальных сетях очень милое совместное фото.
"Выходные с семьей", — подписала счастливая Виктория. "Отличные семейные выходные", вторил ей Алекс.
Чуть позже, к разочарованию подписчиков, Боня оставила более "холодный" пост, в котором выразила радость, что они с Алексом нашли время, которое смогли полностью посвятить дочери.
Официального подтверждения возобновления своих отношений пара также не давала.
И тем не менее, их поклонники не отчаиваются. Они уверены, что Вика и Алекс в любом случае будут вместе, если не сейчас, то чуть позже.
Напомним, ранее Виктория Боня призналась, что влюблена в другого мужчину.